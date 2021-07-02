عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

صدى البلد

الألعاب الأوليمبية الصيفية بدأت عام 1896، وبدأت  بعدد قليل من الرياضات وصل إلى 9 رياضات فقط ، وتدرج العدد فى الزيادة فى كل نسخة تالية لما قبلها ، حتى وصل العدد الى 28 لعبة حتى البطولة التى أقيمت 2016 بريو دى جانيرو فى البرازيل .

ومن جهه أخري نجد أن  الدورة الأولمبية سيتم مشاركة 5 رياضات أخرى ، وهى الكاراتيه ، و تسلق  الجبال ، و ركوب الأمواج ، و لوح التزلج ، بالاضافة إلى البيسبول، ليصل اجمالى الرياضات فى أولمبياد طوكيو المقبل الى 33 لعبة رياضية .

وجدير بالذكر أن مصرنا الحبيبة سوف تشارك فى النسخة المقبلة من الاولمبياد بعدد منتخبات، ولاعبين فى المقاعد الفردية، ومن المنتظر أن يزيد العدد من خلال البطولات المؤهلة ، والتى تقام خلال الأشهر المقبلة، حيث أن فرصة التأهل زادت لعدد من اللعبات بعد تأجيل البطولة والتى كان مقرر اقامتها الصيف الماضى .

مصر مع السويد والدنمارك والبحرين فى كرة اليد بأولمبياد طوكيو
من جهة أخري أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد قرعة مباريات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فعاليتها خلال شهر يوليو 2021 بمدينة طوكيو باليابان بمشاركة منتخب مصر بطل قارة أفريقيا الذى أسفرت القرعة عن وقوعه فى المجموعة الثانية مع السويد والدنمارك في المجموعة الثانية.

كل التوفيق لمصرنا الحبيبه ليرفع علم مصر في المحافل الدولية والأوليمبية دائما وابدآ.

ترشيحاتنا

التنمية فشلت.. تامر أمين: آبي أحمد يخفي أزماته الداخلية بقضية سد النهضة

جامعة الدول العربية: إثيوبيا تحاول تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة

السيطرة على حريق في باكيات داخل سوق المرج

الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول دق "إسفين" بيننا وبين الاتحاد الإفريقي

نوكيا تبهر مستخدميها بإمكانات هاتف Nokia G20 .. سعر ومواصفات

سعر كاديلاك XT4 موديل 2021 في الإمارات | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ