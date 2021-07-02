بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

الألعاب الأوليمبية الصيفية بدأت عام 1896، وبدأت بعدد قليل من الرياضات وصل إلى 9 رياضات فقط ، وتدرج العدد فى الزيادة فى كل نسخة تالية لما قبلها ، حتى وصل العدد الى 28 لعبة حتى البطولة التى أقيمت 2016 بريو دى جانيرو فى البرازيل .

ومن جهه أخري نجد أن الدورة الأولمبية سيتم مشاركة 5 رياضات أخرى ، وهى الكاراتيه ، و تسلق الجبال ، و ركوب الأمواج ، و لوح التزلج ، بالاضافة إلى البيسبول، ليصل اجمالى الرياضات فى أولمبياد طوكيو المقبل الى 33 لعبة رياضية .

وجدير بالذكر أن مصرنا الحبيبة سوف تشارك فى النسخة المقبلة من الاولمبياد بعدد منتخبات، ولاعبين فى المقاعد الفردية، ومن المنتظر أن يزيد العدد من خلال البطولات المؤهلة ، والتى تقام خلال الأشهر المقبلة، حيث أن فرصة التأهل زادت لعدد من اللعبات بعد تأجيل البطولة والتى كان مقرر اقامتها الصيف الماضى .

مصر مع السويد والدنمارك والبحرين فى كرة اليد بأولمبياد طوكيو

من جهة أخري أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد قرعة مباريات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فعاليتها خلال شهر يوليو 2021 بمدينة طوكيو باليابان بمشاركة منتخب مصر بطل قارة أفريقيا الذى أسفرت القرعة عن وقوعه فى المجموعة الثانية مع السويد والدنمارك في المجموعة الثانية.

كل التوفيق لمصرنا الحبيبه ليرفع علم مصر في المحافل الدولية والأوليمبية دائما وابدآ.