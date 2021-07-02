«تنظيم تضارب المصالح للوقاية من الفساد».. جديد دعاء الجهينى فى معرض الكتاب

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية كتاب جديد ضمن اصدارات عام 2021 حول " تنظيم تضارب المصالح للوقاية من الفساد " ، للكاتبة والباحثة دعاء الجهيني ، المتخصص في مجال تنظيم تضارب المصالح.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية هي بيت الخبرة التي يكتسب منها الباحثين العرب المعرفة بكل ما يتعلق بمجال الإدارة بصفة عامة ، وهي دائما ما تحرص على نشر الجديد من الموضوعات الثرية التي لم يسبق تناولها في الساحة الأكاديمية ، مثل موضوع تضارب المصالح ، حيث عكست أنشطة المنظمة وفعاليتها في السنوات الأخيرة اهتمام ملحوظ بموضوع تضارب المصالح بصفة عامة ، عبر إقامة المؤتمرات الدولية التي تتعلق بمجال مكافحة الفساد ، وتخصيص محور رئيسي حول قضايا تضارب المصالح ، وكان للكاتبة فرصة في المشاركة في عامين متتاليين لعرض هذا الموضوع الهام في مؤتمرات مكافحة الفساد الأخيرة.

وحول الكتاب الصادر عن المنظمة ، فقد احتوى على ثلاثة فصول ، جاءت مساعيها نحو عرض وتحليل ظاهرة تضارب المصالح من خلال تسليط الضوء على التعريفات المختلفة لهذا المفهوم التي تم ذكرها في العديد من الأدبيات ، كما جاءت أهداف الكتاب نحو دراسة أبعاد ظاهرة تضارب المصالح في مجال الوظيفة العامة وكل ما يتعلق بها من أنماط وأشكال ، ضمن خطوة التصنيف من حيث درجة مقبولية هذه الظاهرة أو عدم مقبوليتها في بيئة العمل الحكومي. كما ناقش الكتاب تضارب المصالح في مراحل العمل العام والتي تعكس مواقف مختلفة وأمثلة متنوعة لا يمكن حصرها حول تضارب المصالح ، والتي تظهر أثناء تأدية الموظف أو المسئول لعمله الحكومي ، أو قد تظهر في مرحلة ما بعد الخدمة المدنية.

كما قدم الكتاب بعض الأمثلة على ممارسات تضارب المصالح والتي تظهر التفاوت في مستويات ودرجات تضارب المصالح بين الأكثر ضرراً وبين الأقل ضرراً ، كما سعى الكتاب إلى توضيح الفارق بين مفهومي الفساد corruption وبين مفهوم تضارب المصالح ، والذي يسود حولها خلط شائع في كتابات المتخصصين في مجال مكافحة الفساد ، ولهذا السبب قامت الكاتبة بتوضيح الفارق على المستويين العلمي والعملي ، من خلال عرض بعض الأمثلة التي توضح تدرج أنماط ظاهرة تضارب المصالح بين الفعلية و المحتملة والمتصورة ، كما قدم الكتاب عرضاً لأشكال تضارب المصالح التي تنوعت بين المؤسسية وبين تضارب المصالح الفردي ، حيث قدم الكتاب بعض القضايا والأحداث التي ظهرت في بعض الدول حول العالم والتي تمثلت في فضائح المسئولين التي أثارت قلق الرأي العام. كما هدف الكتاب إلى تحليل مؤشرات ظاهرة تضارب المصالح في مصر عبر دراسة بعض الأمثلة لبعض القطاعات والتي تعكس حالات تضارب المصالح بين المواطن كطرف منتفع وبين الحكومة في فترات مختلفة شملت مرحلة ما قبل الثورة ، و اتجه الكتاب إلى عرض أهمية آليات وتدابير ضبط مواقف تضارب المصالح والتي توضح الفارق بين تلك المواقف التي تقوم على الضبط والتنظيم لتحقيق التوازن وبين مواقف تضارب المصالح التي تتحول إلى جريمة فساد واضحة كاملة الأركان.