فى ذكرى وفاة أمين الهنيدي.. رحل قبل أن يشاهد "القطار" وهاجمه سرطان المعده

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدى أمين الهنيدي حيث توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1986، وقد كان يعد الراحل واحداً من ابرز الفنانين الذين رسموا الضحكة على وده المشاهدين .

ولد أمين الهنيدي عام 1925، وقد تلقى تعليمه فى مدرسة شبرا الثانوية، وإنضم بعدها إلى فرقة التمثيل بالمدرسة، ثم إلتحق بكلية الآداب وإشترك أيضًا في فريق التمثيل بالكلية، لكنه ترك كلية الآداب ليلتحق بكلية الحقوق.

أمين الهنيدى ومحمد عوض

قرر أمين الهنيدي في النهاية الإلتحاق بالمعهد العالي للتربية الرياضية بالإسكندرية وتخرج فيه بعام 1949 وعُين مدرسًا للتربية الرياضية.

بدأ أمين الهنيدي التمثيل لأول مرة على مسرح الريحاني في عام 1939 عندما كان لا يزال طالبًا، ثم بعد تخرجه عمل مع الفنان محمد أحمد المصري الشهير “ بأبو لمعة ” ، وكونا معًا فرقة مسرحية بالنادي المصري في السودان بعام 1954 وإشترك في برنامج ساعة لقلبك بالإذاعة في شخصية فهلاوى .

أمين الهنيدى يتناول كوب من الشاى

قام أمين الهنيدي بالعمل أيضًا في فرقة تحية كاريوكا،ثم قام بتكوين فرقة مسرحية تحمل اسمه في عام 1970، لكنه حل الفرقة في عام 1978، وتوقف عن العمل المسرحي لمدة ثلاث سنوات، لكنه عاد بعدها للعمل في المسرح مجددًا.

كان الراحل أمين الهنيدي قد تزوج عام 1969وقج أنجب ثلاثة ابناء هما صلاح وعبدالحميد ومحمود.

نهاية الرحلة :

أواخر ايام أمين الهنيدي لم تكن سهلة ، فقد اصيب بالسرطان المعدة ولمن يكن يملك المال الكافى لتغطية نفقات هذا المرض اللعين ، حتى ان اسرته استغرفت ساعات حتى تمكنت من جمع قيمة المبلغ المطلوب من المستشفى والذى وصل الى 2000 جنية ليتمكنوا من أستخراج الجثمام ودفنه .

أمين الهنيدى

توفى الفنان أمين الهنيدي بعد فترة قليلة من صتوير اخر أعماله القطار ، ولم يمهله القدر من مشاهدته وسط الجمهو فى السينمات ، حيث عرض العمل فى أواخر العام الذى توفى فيه .

قدم الفنان أمين الهنيدي خلال مشواره الفنى مايقرب من 85 عملاً تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ففى السينما قدم ما يقرب 32 عملاً سينمائياً ابرزهم الحدق يفهم ، ممنوع فى مدرسة البنات ،رحلة عيون ، صديقى الوفى ، احترسى من الرجال يا ماما ، اشجع رجل فى العالم ، وغيرها من الاعمال .