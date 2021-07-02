إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين .. الأحد

أعلنت وزارة المالية إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدي الفورى لمستحقات المصدرين بعد غد الأحد بعد نجاح المرحلتين السابقتين فى رجوع حوالى 16.4 مليار جنيه لعدد اكثر من 2000 شركة.

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كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل عن إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة السداد النقدى الفوري لمستحقات المصدرين.

وأضافت "نيفين" خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم تنفيذ خمس مبادرات السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين، وحتى شهر نوفمبر لعام 2020 تم إطلاق المبادرة رقم 6 وهي مبادرة السداد النقدى الفوري لمستحقات المصدرين، وهى صرف الشركات 85% من المستحقات التى بها.

وتابعت أنه تم تنفيذ مرحلتين من مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين، وسيتم تنفيذ مرحلة ثالثة منها وهى السداد الفورى، لافتة إلى أنه تم القدرة من خلال المرحلتين السابقتين فى رجوع حوالى 16.4 مليار جنيه لعدد اكثر من 2000 شركة.

وأشارت إلى أنه بناء على نجاح تلك المرحلتين تم الإقرار فى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، وباب التقديم سيكون مفتوح بوزارة المالية من يوم الأحد المقبل حتى 29 يوليو، وتلقى طلبات من الشركات التى تريد الإنضمام إلى تلك المبادرة.

وأكدت أنه يجب أن يتم الصرف فى أخر سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، متابعة أن تلك المبادرة أتت من خلال حوار مجتمعى مفتوح من خلال المجالس التصديرية والشركات، ونتيجة تفشي كورونا، جاءات ضرورة لتوفير سيولة لهذه الشركات المصدرة.

