برلماني يطالب بإنشاء مدارس تجريبية بمنطقة شمال أسيوط

أعلن النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن حاجة منطقة شمال أسيوط إلى إنشاء مدارس خاصة وتجريبية.

وأضاف النائب إبراهيم نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من توافر قطعة الأرض، إلى أن هناك بعض المشاكل المتمثلة في تحفظ قطاع الإنتاج الزراعي عليها دون الإستفادة منها، حيث يطالب القطاع ببيعها مقابل مبلغ من المال، وهذا أمر غير مقبول.



جدير بالذكر أن النائب، إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أنها ستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن هناك مكاسب عديدة حققها المصريين من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب فى 2013، لإنقاذ الوطن من براثن الجماعات التخريبية وتحققت المكاسب على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن ما حصدته المرأة، وبعض الفئات المنسية إضافة للمكاسب الكبيرة من عملية الإصلاح الاقتصادي، والتنمية وطفرة الإنجازات غير المسبوقة داخليًا وخارجيًا تعد الحديث الأبرز في الذكرى الثامنة للثورة الشعبية.

وأضاف نظير أن ثورة 30 يونيو، بمثابة هدية السماء للشعب المصرى، مشيرا إلى أنها جاءت بعد ثلاثة آيات وعبر لابد أن يستفيد منها القاصي والدانى .