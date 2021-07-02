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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم . وزيرا الرياضة والزراعة يفتتحان ملعبي كرة قدم بقري مركز سمنود

وزير الرياضة -صورة
وزير الرياضة -صورة أرشيفية

يزور اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد القصير وزير الزراعة مركز سمنود اليوم السبت لافتتاح ملعبي كرة القدم بنطاق قرية بنا أبوصير بحضور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية .

كما يستقبل "رحمي "  محافظ الغربية الوزيرين ويرافقهما الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم والمحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بـ سمنود .

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وكانت محافظة الغربية احتفلا  بالذكرى الثامنة بثورة 30 يونيو بمركز سمنود من خلال تنظيم العديد من الفعاليات كان أهمها، افتتاح محافظ الغربية لمعرض الأسر المنتجة بقصر ثقافة طنطا ، وافتتاح القافلة الاجتماعية المقامة على كورنيش القاصد بطنطا، وتفقد القافلة البيطرية بقرية سملا بقطور، وكذلك تفقد مسيرة سيارات الزهور والتي جابت شوارع المدينة، وتفقد المعرض الفني الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بجانب العروض الرياضية المميزة.
واختتم الفعاليات بحفل فني تضمن تكريم 80 متميز من المتميزين من أبناء المحافظة بجانب العديد من الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم في جميع المراكز والمدن والأحياء

سمنود وزير الزراعة قرية بنا أبوصير ملعبي كرة القدم محافظ الغربية

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