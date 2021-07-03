انقطاع المياه عن بعض مناطق كوم أمبو ونصر النوبة بـ أسوان .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ أسوان، قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينتي كوم أمبو ونصر النوبة لتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات علي خط مياه الشرب 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي رافع وادي العرب ، وربط خط1 مياه الشرب 600 مللي المغذي لمركز ومدينة نصر النوبة من طرد رافع مياه وادى العرب .

وشملت المناطق التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بـ أسوان :

( قروى أقليت – عمارات الصفوة – عمارات روضة البشير – النجاجرة غرب – عمارات جبل الزلط - أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج – أجزاء من قروي حجازة " قرية نجع العرب " - أجزاء من قروي العباسية " قرية الخور قبلى " – قروى الكفور " قرية سبيل مكى " ).

وشملت المناطق التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بـ أسوان :

مدينة كلابشة - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت – قروى الدكة .

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وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة صباح اليوم السبت الموافق 3/7/2021 وحتى الساعة الخامسة من صباح غدا الأحد الموافق 4/7/2021.

لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.