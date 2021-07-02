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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصاب بقنبلة ميدان الشهيد ببورسعيد: حرب أكتوبر و30 يونيو يجمعهما عامل مشترك

عنف جماعة الإخوان
عنف جماعة الإخوان

قال الدكتور شريف صالح أحد مصابي قنبلة ميدان الشهيد ببورسعيد وأحد المشاركين في فيلم القرار، إنه مازال يعانى من أثر الإصابة، وأجرى عدة عمليات، مضيفا أن هناك عامل مشترك بين نصر أكتوبر ١٩٧٣ ، و٣٠ يونيو وهو إرادة الشعب المصري.

 

وأضاف شريف صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية الأولى، أن جميع المصريين خرجوا في ثورة ٣٠ يونيو لإعادة وحدة النسيج الوطنى.

 

أسر ياسين : عدى 8 سنوات على ثورة يونيو العظيمة

وعرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى تبثه قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى، مشاهد من نزول ملايين المصريين في الشوارع للمطالبة بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان، رافعين صور وشعارات "ارحل يا مرسى"  .

 

وخلال الفيلم الوثائقى يقول الفنان آسر ياسين: انهاردة يبقى عدى 8 سنوات على يوم عظيم، يوم سطر فيه الشعب المصرى ملحمة، انهاردة مر 8 سنوات على ثورة الشعب على الإخوان، اللى بيقولوا على نفسهم الخلافة، 8 سنوات مرت على الكذب والتزييف والاستقطاب.
 

مصابي قنبلة ميدان الشهيد بورسعيد حرب اكتوبر ثورة ٣٠ يونيو

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