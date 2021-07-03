محلية النواب تناقش الإهمال بـ حدائق الأهرام وتوصيات غرق العشرات بشاطئ النخيل.. غدًا

تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماع الاحد لاستمرار مناقشة طلبي الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الاهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك.

كما يناقش الاجتماع انتشار ظاهرة إقامة أنشطة صناعية وتجارية أسفل العمارات بمنطقة حدائق الاهرام – محافظة الجيزة، وذلك في ضوء متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن.

و يشهد الاجتماع متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الاسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلاً، فضلاً عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.

و يشهد الاجتماع استمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن رأى إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية بعدم أحقية محافظة بورسعيد في تحصيل مقابل التحسين الذي قدرته اللجنة المشكلة من المحافظة بمبلغ 463 مليون جنيه على إحدى الشركات السياحية مقابل منحها مميزات تتعلق بالارتفاعات، وإصدار حي غرب قراراً بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد، فضلاً عن مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم تحصيل المحافظة لهذا المبلغ.