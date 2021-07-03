إطلالة خاطفة للأنظار.. إصدار جديد من فيراري 296 GTB.. صور

تعتمد اغلبية اصدارات فيراري على الاطلالة الخاطفة للانظار، و التي تحصل على لمسات انسيابية مع مظهر رياضي جذاب، بالاضافة إلى شعار الحصان الواثب صاحب القصة الشهيرة، بعدما اهدى إلى مؤسس الشركة انزو فيراري من قبل والدة الطيار الإيطالي فرانشيسكو باراكا، و الذي كان يعتبره تميمة جلب الحظ.

و صاحبة قصة اليوم هي النسخة فيراري 296 GTB الجديدة، و التي كشف عنها الصانع الايطالي المخضرم، حيث قدمت السيارة بمفهوم الكوبيه ثنائي الابواب، مع هيكل خارجي انسيابي معتمد على مقدمة بارزة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة تحمل اطلالة عدوانية المظهر، بينما ترتكز على عجلات رياضية تدعمها جنوط انيقة متعددة الاضلاع.

جاءت السيارة فيراري 296 GTB بطلاء خارجي يحمل الكثير من اللمسات الصفراء، و منظومة عادم خلفية مزدوجة الاداء، مع عواكس اضاءة ثنائية، و مستشعرات حركة اعلى الناشر الخلفي و التي تعزز من قدرات القيادة، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، و مصابيح خلفية نحيفة، مع مقصورة داخلية فاخرة تعتمد على مقاعد رياضية Monocoque و حزمة من انظمة التحكم.

المواصفات الفنية لـ فيراري 296 GTB

تستمد السيارة فيراري 296 GTB قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 2900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 819 حصان، و 740 نيوتان/متر من عزم الدوران، إلى جانب دعم كهربائي يزيد من الاداء الفني للسيارة، متصل بناقل حركة مكون من 8 سرعات.