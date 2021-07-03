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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة غدا

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أن تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 4/7/2021، وحتى يوم الأحد 22/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورات من (1 : 9)،  بالحي الأول بمنطقة شمال الواحة والمحجوزة بالقرعة العلنية.

 تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 1، وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع بالمجاورة 2، وتشمل القطع من 1 : 45، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 46 : 90، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 91 : 135، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 136 : 180، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 181 : 215، يوم الأربعاء 14/7/2021.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، ضمن  تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 121 : 163، يوم الثلاثاء 27/7/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 28/7/2021، والخميس 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، ضمن  تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة وتشمل القطع من 1 : 40، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 41 : 81، يوم الإثنين 2/8/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة 5، وتشمل القطع من 1 : 30، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 31 : 59، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع بالمجاورة 6، من 1 : 30، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 31 : 61، يوم الأحد 8/8/2021.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6، ضمن  تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة من 1 : 35، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 36 : 69، يوم الثلاثاء 10/8/2021، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة 8، من 1 : 35، يوم الأربعاء 11/8/2021، والقطع من 36 : 73، يوم الخميس 12/8/2021، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة 9، من 1 : 40، يوم الأحد 16/8/2021، والقطع من 41 : 78، يوم الإثنين 17/8/2021، كما تم تخصيص أيام الأربعاء 19/7/2021، والخميس 19/8/2020، والأحد 22/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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