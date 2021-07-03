عمالقة تويوتا في سباق تنافسي شرس .. فمن الفائز ؟ .. فيديو

تتوالى سباقات السيارات بين عمالقة مصنعي المحركات حول العالم، و تستحوذ هذه الفعاليات على نسبة كبيرة من اهتمامات الجماهير، ولكن تعالت اصوات المحركات في هذا السباق بين العائلة القوية التابعة للساموراي الياباني والصانع العريق تويوتا، حيث تسارعت كلا من النسخة GR ياريس و السيارة الشهيرة تويوتا سوبرا، و النسخة المميزة سيليكا جي تي فور.

قوة الاداء لـ سوبرا Mk4

تعتمد السيارة تويوتا سوبرا و التي تعد من اشهر الاصدارات التابعة للعملاق الياباني، على محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي ثنائي التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 321 حصان، مع وزن كلي يصل إلى 1.490 كجم، و هو وزن ثقيل نسبيًا وسط السيارات المشاركة، بينما تستمد سوبرا Mk4 أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

مواصفات سيليكا جي تي فور و ياريس GR

يبلغ الوزن الكلي لـ سيليكا جي تي فور نحو 1.390 كجم، و يذكر أن تم انتاج 2500 نسخة فقط من هذا الطراز، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 239 حصان، أما عن الصغيرة ياريس GR فهي تأتي بوزن يقدر بـ 1.280 كجم و هو الوزن الاخف بين السيارات المشاركة، مما يمنحها الافضلية عن سيليكا جي تي فور صاحبة الـ 1.390 كجم، و سوبرا Mk4 و التي يبلغ وزنها 1.490 كجم، و لكنها تعتمد على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستيطع أن ينتج قوة 257 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر يبلغ 360 نيوتن/متر، و مع هذه الاختلافات الفنية شهدت دقائق السباق انطلاقات قوية، و نتائج تنافسية فهل تتوقع من الفائز بين هؤلاء ؟