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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3-7-2021

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 3 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15.61جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع . 

ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم السبت

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.49 جنيه للشراء و 18.70 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.79 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.82جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.06جنيه للشراء و 14.22جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر.

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