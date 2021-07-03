أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3-7-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 3 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15.61جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع .



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم السبت



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.49 جنيه للشراء و 18.70 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.79 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .



واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.82جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .



اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.06جنيه للشراء و 14.22جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر.