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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس لـ نيسان صني موديل 2022 .. تفاصيل

اوفر برايس لـ نيسان
اوفر برايس لـ نيسان صني موديل 2022

ارتفعت القيمة السعرية الخاصة بالنسخة نيسان صني موديل 2022 داخل السوق المصري، و قدرت تلك الزيادة نحو 1000 جنيه، و ذلك لبعض الطرازات بداية من الفئة الثانية و التي تعتمد على منظومة العمل الاوتوماتيكية، و تقدم النسخة صني موديل 2022 عبر 4 فئات من التجهيزت، و التي تختلف من الناحية الفنية و بعض التجهيزات الداخلية و الخارجية.

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المواصفات الفنية للسيارة نيسان صني  2022 

 

زودت السيارة بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 15.5 ثانية، و تستمد السيارة أوامر التسارع عبر نوعين من نواقل الحركة، الاول مانيوال و الاخر أوتوماتيكي الاداء رباعي النقلات.

مواصفات الأمن و السلامة داخل نيسان صني موديل 2022

 

تحتوي نيسان صني موديل 2022 على العديد من وسائل الامان مثل، مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الكتروني EBD الخاص بالفرامل، و خاصية دعم الفرامل BA، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بحماية السائق و المقعد الامامي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية للفئة الاعلى تجهيزًا و التي تعمل عبر شاشة ملونة تقوم بعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، إلى جانب زجاج كهربائي للاربع نوافذ، و قفل مركزي لجميع الابواب، و نظام الحماية ضدد السرقات، بينما ترتكز على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة.

و يبلغ سعر السيارة نيسان صني موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 

 

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 185 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 207 الاف جنيه بدلًا من 206 الاف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 220.500 جنيه بدلًا من 219.500 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 231.500 جنيه بدلًا من 230.500 جنيه.

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