عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئي في شارع الهرم

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين خدمات مرورية، بمحيط الاغلاق الجزئي لتنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصه بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع.

أثناء هروبه من شقة عشيقته.. مصرع شاب سقط من الطابق الـ13 بالجيزة

فرقتهما الحياة وجمعتهما سيارة إسعاف.. تفاصيل سقوط زوجين من الطابق الخامس بالجيزة

 تم التنسيق مع الشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى ) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع .

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالإتجاهين و تقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ٤٨ ساعة حتى صباح يوم الأحد الموافق ٤/٧/٢٠٢١ على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

غاز طبيعي مترو الأنفاق حركة المرور تعطيل حركة المرور غلق جزئي خدمات المرورية

موضوعات متعلقة

أثناء هروبه من شقة عشيقته.. مصرع شاب سقط من الطابق الـ13 بالجيزة

فرقتهما الحياة وجمعتهما سيارة إسعاف.. تفاصيل سقوط زوجين من الطابق الخامس بالجيزة

القبض على ممرض تحرش بمريضة داخل مستشفى بالعمرانية

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بالواحات البحرية

لنقل مرافق المترو.. خدمات مرورية بمحيط الغلق الجزئي بشارع الهرم

منعه من الخروج.. عامل الجيزة هشم رأس شقيقه بحجر وترك جثته بالشارع

مقتل شخص بـ منشأة القناطر.. وشهود عيان: اللي قتله أخوه ومريض نفسيًا

حجز إتهام تامر أمين في إهانة أهالي الصعيد للحكم .. 14 يوليو

ترشيحاتنا

كيف تحمى نفسك من انخفاض ضغط الدم فى الصيف

قصف حوثي جديد يستهدف السعودية

خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئي في شارع الهرم

تعرف علي اختصاصات مجلس إتحاد البنوك ..وفقا للقانون

قراءة القرآن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.. هل أفضل وقت؟

تخطت تشيلي.. البرازيل تضرب موعدا مع بيرو بنصف نهائي كوبا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ