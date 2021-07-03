خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئي في شارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين خدمات مرورية، بمحيط الاغلاق الجزئي لتنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصه بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع.

تم التنسيق مع الشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى ) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع .

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الأمر استلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالإتجاهين و تقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ٤٨ ساعة حتى صباح يوم الأحد الموافق ٤/٧/٢٠٢١ على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.