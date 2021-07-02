إنقاذ 76 حالة من الغرق بشواطئ رأس البر.. وإعادة 255 طفلًا لأسرهم

محافظة دمياط

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب ، جهودها لاستقبال المواطنين بشواطئ المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن جانبه قام وليد الشهاوى نائب رئيس مجلس مدينة راس البر ، بمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية بالكافيتريات بطول الشاطئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أكد الشهاوى على انتشار رجال الإنقاذ والمعدات البحرية و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف بطول الشاطئ براس البر.

وأضاف بانه ، تم اليوم إنقاذ عدد ٦٧ حالة من الغرق وتسليم ٢٥٥ طفل تائه إلى ذويهم، هذا الى جانب تنفيذ حملات نظافة مستمرة لرفع المخلفات و القمامة أولا بأول.

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