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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب حقوق عين شمس .. تعرف علي طرق الدفع الإلكتروني للمصروفات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه سوف يتم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بدءا من منتصف يوليو القادم .
 
أكد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس  خلال تصريحات لصدي البلد انه سوف يتم الاعلان عن نتائج باقي الفرق تباعا منوها ان الاولوية لطلاب الفرق النهائية لجميع الشعب .
 
وأوضح الدكتور ناجي أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات مشددا علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اثناء فترات الامتحانات .


نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فيديو؛ لتوضيح طريقة جديدة للدفع الإلكتروني للمصروفات عن طريق كروت الدفع، ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

يذكر أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، تحتفل بأوائل دفعات طلاب كلية الهندسة الحاصلين علي الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة والتي تبلغ ١١ برنامج بالشراكة مع جامعة ايسن لندن، وذلك بحضور ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، ا. د مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية

وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم الاحد القادم الموافق ٤ يوليو الجاري بقصر الزعفران.

جامعة عين شمس عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني

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