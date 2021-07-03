العرابي : قرار 3 يوليو 2013 كان معالجة دقيقة لتحرك مصيري.. فيديو

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الجماعة الإرهابية سعت لتشكيل الحرس الثوري ضد الشعب المصري.



وأضاف "العرابي"، خلال استضافته ببرنامج "60 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أبناء قيادات الجماعة الإرهابية انضموا إلى داعش عقب ثورة 30 يونيو"، لافتا: "مشروع تمكين الجماعة استهدف تصدير الإرهاب إلى ليبيا وسوريا".

وأوضح أن قرار 3 يوليو 2013 كان معالجة دقيقة لتحرك مصيري، مشيرا إلى أنه كان شجاعًا ومصيريا، واتخذ بعد دراسة كاملة للشارع المصري، خاصة وأنه احتاج إلى حكمة ورصانة وإدراك أن هناك مواجهة ستحدث.

وتابع أن الدولة المصرية أدركت قبل 3 يوليو أن هناك مواجهة مرتقبة مع قوى دولية، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت إلى مصر مصريتها، موضحا أن المجتمع الدولي مارس ضغوطا على مصر قبل 30 يونيو لاستمرار بقاء جماعة الإخوان الإرهابية في السلطة، مشيرا إلى أن مصر كانت ستتحول إلى أكبر مصدر للإرهاب حال استمرار حكم الجماعة الإرهابية.



وأشار إلى أن جون ماكين طلب انتهاء الولاية الرئاسية كاملة قبل الذهاب إلى انتخابات جديدة.. ورفض فكرة إزاحة الجماعة الإرهابية بالمظاهرت، والغرب رفع مستوى اتصالاته مع الإسلام السياسي منذ عام 2004".

وتحدث العرابي في تصريحات سابقة، عن حياته العائلية، قائلا إن والده لم يكن قمعيا، معقبا: "والدي يمثل الهدوء والطباع الجميلة".

وأضاف "العرابي"، خلال لقائه مع الإعلامي أيمن عدلي، عبر "أخبار مصر"،: "والدي كان سلسا، وكان يعطيني كل عدة سنوات نصيحة ما"، لافتا: "أما كان عندي 10 سنوات قال لي فيه حاجة اسمعها التدخين ودي حاجة مالهاش لازمة".



وأشار: "كنت أثق بكلام والدي جدا، وكنت أحب أن أطيعه، وكان شخصية تمتاز بالهدوء والقناعة"، متابعا: "جدي حسين باشا فريد آخر رؤساء أركان حرب الجيش المصري في العصر الملكي، أثر فيا كثيرا، وكان لدي شغف في أن أدخل المجال السياسي".

وزير الخارجية الأسبق يكشف تأثير التحركات الدبلوماسية المصرية في ملف سد النهضة



وفي سياق آخر، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية تسعى حاليًا للحصول على تأييد واسع النطاق في قضية السد الإثيوبي، مشير إلى أن النشاط المصري في هذا الملف حقق تقدمًا كبيرًا.

وأشاد العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، بالدبلوماسية المصرية، التي تقوم بدور واسع النطاق خلال هذه الفترة لتحقيق هدف استراتيجي مهم، وهو استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن تحركات مصر بالنسبة لغزة والوضع في ليبيا تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن التقارب المصري اليوناني أمر مهم وضروري في هذا المحور، وخاصة محور البحر الأبيض المتوسط.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن اليونان دولة فعالة في الاتحاد الأوروبي وتستطيع أن تؤثر في سياساته ومواقفه، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة بالاتحاد الأوروبي على حدة من شأنها دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف ثابتة وأكثر تقدمًا في العديد من الملفات.