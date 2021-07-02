لورينزو إنسيني رجل مباراة إيطاليا وبلجيكا في يورو 2020

فاز لورينزو إنسيني، جناح فريق نابولي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الإيطالي بنظيره البلجيكي، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وتأهل منتخب إيطاليا لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي.

وحصد إنسيني الجائزة، بعد تسجيله الهدف الثاني لـ إيطاليا، ليقود منتخب بلاده للتأهل لنصف النهائي.

وسجل لورينزو إنسيني الهدف الثاني لـ إيطاليا في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى، من خارج منطقة جزاء بلجيكا.

ويلاقي منتخب إيطاليا في دور نصف النهائي نظيره الإسباني الذي تأهل بعد الفوز على منتخب سويسرا بركلات الترجيح.