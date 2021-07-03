اليوم.. "دراسة الجدوى وأهميتها للمهندس" بينار بنقابة المهندسين في الإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، وبينار علمى بعنوان "دراسة الجدوى وأهميتها للمهندس" وذلك اليوم السبت ويحاضر فيها الدكتور محمد فتيحة، المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية .

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وقال الدكتور مصطفى الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب فى نقابة المهندسين في الإسكندرية ، إن دراسة الجدوى والتخطيط لأى مشروع يحتاج تفكير علمي وتنظيم لذلك وفرت نقابة المهندسين بالإسكندرية للطلاب والخريجين وكافة المهندسين كيفية عمل دراسة الجدوى وذلك من أهل التخصص.

واضاف أن الندوة ستكون اون لاين وسيتم بثها من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في الإسكندرية الساعة السابعة مساءً وذلك حرصا على سلامة المهندسين ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.