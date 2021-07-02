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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 10 أيام من الولادة.. ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد زوجها

ديانا كرزون وزوجها
ديانا كرزون وزوجها

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الإعلامي معاذ العمري، موجهة له رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وبعد مرور 10 أيام على وضع طفلتهما الأولى. 

وكتبت ديانا كرزون، في تعليقها على صورتها مع زوجها: «عيدك هالسنه أكيد مميز بالنسبه إلك .. 
وجود سلمى عيدك هالسنه .. الفرحه واللهفه يلي بشوفها بعيونك بكل لحظه بتشوفها فيها .. وكل مره كنت بتحكي معها بصوت عالي وهي بعدها في بطني وبتستنا تيجي على هالدني ♥️الله لا يحرمنا منك حبيبي ♥️والعمر كله يارب ♥️happy birthday أبو سلمى ♥️بحبك». 

من جهة أخرى، نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون -عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- صورة لزوجها، وهو يحمل مولودتهما الأولى، التي أسمتها «سلمى» في أول ظهور للمولودة بعد يومين من ولادتها.

وعلقت ديانا كرزون، على الصورة قائلة: «شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى "سلمى" .. واسمحو لي أشكر #الدكتور_عمر_العمري هذا الانسان الرائع وللكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله .. وبنك الخلايا الجذعية BabyCord Jordan - Saving Lives على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا». 

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ديانا كرزون تنشر الصورة الأولى لمولودتها سلمى

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ديانا كرزون تعلن ولادتها أمس.. وتنشر صورة مع زوجها

يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة ديانا كرزون ولادة طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد إعلان زواجهما أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، في سبتمبر الماضي، الذي اقتصر على عدد محدد من الأهل والأصدقاء التزاما بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها المملكة الأردنية طوال العام الماضي.

 

ديانا كروزن تضع مولودتها

ديانا كرزون التي تبلغ من العمر 37 عاما، نشرت صورة لها مع زوجها في مراحل حملها الأخيرة، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى". 

وأعلنت ديانا كرزون منذ فترة حملها ونشرت صورة لها على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وانهالت عليها التهانئ من نجوم الفن والغناء بالوطن العربي. 

وكتبت ديانا كرزون منشورا عبر “إنستجرام”، تعلن حملها في طفلها الأول، قائلة: «أحببتُ رجلا.. هو صديقي وحبيبي.. وقطعة من قلبي.. هو نعمة سأظل أشكر الله عليها.. إني استودعتك زوجي.. وعُمره وعافيته فـ يارب احفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت.. وها نحن ننتظر طفلنا الأول.. قطعة من قلبنا.. سنحرص عليك جيداً.. سنبقى معك دائما». 

واختتمت ديانا كرزون: «إن وقعت سنساندك على أكتافنا.. سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا.. اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا».

وفي مارس الماضي، أعلنت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رحيل جدتها.

وكتبت الفنانة ديانا كرزون آية من القرآن الكريم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". 

وأضافت الفنانة ديانا كرزون: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا، صباح هذا اليوم الأحد”.

وأوضحت الفنانة ديانا كرزون، أن تلقيها العزاء سيكون عن طريق الاتصال على الهاتف أو عبر النعي في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه ومن جمهوره الذى حرص على تقديم التعازي لها.

 

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