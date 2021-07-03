عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

موعد تطبيق علاوة
موعد تطبيق علاوة القطاع الخاص

علاوة القطاع الخاص هي إحدى 6 هدايا أقرتها الحكومة بدءًا من أول يوليو الجاري، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا على جميع دول العالم وما خلفتها من آثار، حيث تأتي علاوة القطاع الخاص ضمن حزمة من المنح والحوافز والعلاوات لتحسين أحوال العاملين وكذلك للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. 

زيادة المعاشات

يتضمن قانون المعاشات الجديد، تحريك موعد تحديد معدل التضخم منذ الأول من يوليو لتكون زيادة المعاشات مستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

علاوة الموظفين

 

ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه نسبة علاوة الموظفين بصفة دورية منتظمة، وكذلك إقرار الحد الأدنى لقيمة علاوة الموظفين وحدد موعد زيادة المرتبات.

 

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فيما حددت الدولة موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

وحددت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجور لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها والدرجة العالية وما يعادلها، وكذك لدرجة مدير عام وما يعادلها، والدرجة الأولى وما يعادلها، والدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها، والدرجة الثالثة وما يعادلها، والدرجة الرابعة وما يعادلها، والدرجة الخامسة أو ما يعادلها، والدرجة السادسة وما يعادلها.

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري وسر تسميته بـ سيتي باص

 

وحدد المجلس نسبة علاوة القطاع الخاص بالنسبة لأجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وذلك بدءًا من شهر يوليو2021، وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار علاوة القطاع الخاص والحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والعلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، و موعد زيادة المرتبات وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

وللمزيد حول علاوة القطاع الخاص وموعد زيادة المعاشات وموعد علاوة الموظفين وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وموعد زيادة المرتبات شاهد الفيديوجراف التالي: 

علاوة القطاع الخاص زيادة المعاشات علاوة الموظفين موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور موعد زيادة المرتبات

موضوعات متعلقة

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

ترشيحاتنا

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

كين وسانشو وستيرلنج يقودون تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا في يورو 2020

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. رواد "تويتر" يتفاعلون مع هاشتاج إنجازات مصر السيسي

طفلة بالأسمرات تنشد قصيدة شعر لـ رجال الشرطة.. فيديو

جرجوب.. طفرة عمرانية جديدة بالساحل الشمالى والمرحلة الأولى تنتهى خلال عامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

السودان يرحب بقرار مجلس الأمن عقد اجتماع بشأن سد النهضة

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

سلاح غير معروف.. هجوم على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

موكب إذلال آبي أحمد.. جبهة تحرير تيجراي تستعرض 7000 أسير من الجيش الإثيوبي.. فيديو

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

مفاجأة حول إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ