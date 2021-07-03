منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

علاوة القطاع الخاص هي إحدى 6 هدايا أقرتها الحكومة بدءًا من أول يوليو الجاري، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا على جميع دول العالم وما خلفتها من آثار، حيث تأتي علاوة القطاع الخاص ضمن حزمة من المنح والحوافز والعلاوات لتحسين أحوال العاملين وكذلك للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة المعاشات

يتضمن قانون المعاشات الجديد، تحريك موعد تحديد معدل التضخم منذ الأول من يوليو لتكون زيادة المعاشات مستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

علاوة الموظفين

ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه نسبة علاوة الموظفين بصفة دورية منتظمة، وكذلك إقرار الحد الأدنى لقيمة علاوة الموظفين وحدد موعد زيادة المرتبات.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فيما حددت الدولة موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحددت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجور لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها والدرجة العالية وما يعادلها، وكذك لدرجة مدير عام وما يعادلها، والدرجة الأولى وما يعادلها، والدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها، والدرجة الثالثة وما يعادلها، والدرجة الرابعة وما يعادلها، والدرجة الخامسة أو ما يعادلها، والدرجة السادسة وما يعادلها.

وحدد المجلس نسبة علاوة القطاع الخاص بالنسبة لأجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وذلك بدءًا من شهر يوليو2021، وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار علاوة القطاع الخاص والحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والعلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، و موعد زيادة المرتبات وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

وللمزيد حول علاوة القطاع الخاص وموعد زيادة المعاشات وموعد علاوة الموظفين وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وموعد زيادة المرتبات شاهد الفيديوجراف التالي: