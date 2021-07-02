ملتقى الحوار الليبي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن آلية إجراء الانتخابات

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف فشل في التوصل إلى حل توافقي ينهي الخلاف حول المسار الدستوري والانتخابات الليبية.

وقال الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، موجها حديثه لأعضاء ملتقى الحوار الليبي "خلال 5 أيام لم تنجحوا في التوصل إلى التوافق بشأن المقترحات".

وتابع "قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات".

وأضاف "نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى".

وأشار زينينجا إلى أن الأطراف جميعها ستعود إلى ليبيا من أجل مواصلة العمل على هذا الملف، قائلا "فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير".

وفشلت المحادثات الجارية في جنيف في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا أن فشل المحادثات الجارية في جنيف يمثل خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.

وأسدل الستار مساء الجمعة على محادثات ملتقى الحوار السياسي التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي بدأت منذ يوم الاثنين الماضي في جنيف.

وواجه المشاركون في ملتقى الحوار الليبي صعوبات في التوصل إلى توافقات وتفاهمات حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.