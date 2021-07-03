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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. حقيقة ارتفاع أسعار المانجو.. وتحذير شديد اللهجة لمرضي الضغط

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، نعرض أبرزها.

 

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المانجو بالأسواق..فيديو
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، أنه لا يوجد أي منتج أو سلعة بالأسواق المصرية بها نقص أو مشكلة، مؤكدا أن ما أثير من شائعات عن وجود بطيخ أو خوخ مسمم بالأسواق لا أساس له من الصحة.
 


مهاب مميش: لولا ثورة 30 يونيو لتعرضت مصر للتقسيم
حل الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، ضيفا على برنامج الجمعة في مصر والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر" لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة.
 


جريمة مكتملة الأركان.. تحذير شديد من حسام موافي لـ مرضى الضغط
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مرضى الضغط من إيقاف أو تغيير العلاج دون استشارة الطبيب المختص.
 


نهاية كل خائن.. مصطفى بكري عن منع مذيعي الإخوان من الكلام
هاجم الإعلامي مصطفى بكري، مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية  الخونة خرجوا منذ أيام لإعلان وقف برامجهم، بعد سنوات من الهجوم على مصر.
 


تعليق ساخر لـ مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. فيديو
استنكر الإعلامى مصطفى بكري ، حديث رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة بشأن سد النهضة.
 


ماسك جمرة نار.. مميش يكشف تفاصيل حديث السيسي معه قبل ثورة يونيو
قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إنه لا بديل عن قناة السويس وقديما فكرت إسرائيل في إنشاء بديلا لها ولكنها فشلت.
 


الباز: مصر تخوض معركة دبلوماسية هائلة في ملف سد النهضة| فيديو
أكد الإعلامي محمد الباز إن ملف سد النهضة مصر لم تدعُ فيه العالم التدخل بشكل مباشر، لكن تبرئ ذمتها أمام العالم وأنها وصلت بالتفاوض لأقصى درجة ممكنة.
 


حفيدة محمد نجيب: الرئيس السيسي استجاب لاستغاثة أختي في تدهور ظروفها المادية
قالت رغدة يوسف ، حفيدة الرئيس الراحل محمد نجيب ، إن أختها نبوية واجهت ظروفا مادية كبرى ولجأت إلى نشر فيديو وجهته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وروت خلاله كل مشاكلها المادية.
 


أستاذ قانون دولي يكشف 3 سيناريوهات لمجلس الأمن في إدارة سد النهضة
قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن مصر تبغى السلم والأمن، وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.
 


نقيب الفلاحين يرد على المتداول بـ ارتفاع أسعار المانجو بـ سوق الفاكهة|فيديو
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام ، نقيب عام الفلاحين، إن موسم محصول المانجو تبدأ زراعته بشهر فبراير من كل عام، مؤكدا أن المحصول ينضج بشكل كامل في شهر يوليو.
 

 

 

اخبار التوك شو أسعار المانجو مرضى الضغط حسام موافي برامج التوك شو

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