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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سهلة وسريعة لتحضير بان كيك الدجاج

بأن كيك الدجاج
بأن كيك الدجاج

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل بأن كيك الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

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مقادير بان كيك الدجاج

 

4 كوب دجاج  مسلوق ومتنسل
2 بيض 
ثلث كوب مايونيز
ثلث كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة شبت مفروم
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
1 و ثلث كوب موتزاريلا مبشورة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 كوب بقسماط خشن

 

طريقة تحضير بان كيك الدجاج

 

* • في بولة يخلط جيدا الدقيق مع الجبنة وبشر الليمون والشبت

* • يضاف المايونيز والبيض المخفوق ثم يضاف الدجاج ويقلب الخليط جيدا

* • تشكل على شكل كرات أو حسب الرغبة ثم تغمس في البقسماط الخشن

* • تقلى في الزيت أو تدخل الفرن حتى تمام النضج وتأخذ اللون الذهبي

* • ثم تقدم
 

فوائد الدجاج

 

تحتوي على نسبة عالية من بروتين الكولاجين المفيد جدًا للنمو، ولتقوية صحة العظام، مما يجعل من الدجاج حلًا مثاليًّا لضعف المفاصل، ويقي كذلك من كافة المشكلات الصحية ذات العلاقة بالعظام والعضلات على رأسها مرض الروماتيزم.

تساعد إلى حد كبير على التخلص من حالات الالتهاب المختلفة، على رأسها التهاب المفاصل وخاصة الحالات المزمنة والحادة منه، كما وتقلل من حدة الأوجاع والتشنجات المرافقة لهذه الحالة المرضيّة، وذلك بفضل احتوائها على أربعة أنواع أساسيّة من البروتينات الهامة لتقوية بُنية الجسم.

الدجاج غنية بالبروتين والدهون :

– تحتوي اجنحة على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.
– عند إزالة الجلد توفر أجنحة الدجاجة 106 سعرات حرارية في حين أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا.
– تحتوي على البروتين والمواد الغذائية اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد لدى الانسان، ونمو العضلات.
– توفر الدهون الموجودة في أجنحة الفراخ الطاقة للإنسان، وتدعم نمط الحياة ويساعد في امتصاص الفيتامينات، أجنحة الدجاج تحتوي على نسبة عالية من الكولاچين ومن فوائد مادة الكولاجين الموجودة في الدجاج :

* تحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.

* تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي اقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصه عند الأطفال.

الدجاج غنية بالمعادن :

– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسيلينيوم.
– لها دور في تنشيط انزيم يدعم وظائف الغدة الدرقية، ويحمي الأوعية الدموية من التلف.
– تحتوي قدم الدجاجة على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و 158 ميللجرام من الفوسفور، أي 34%، و 23% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم، والفسفور اليومي لجسم الإنسان.

محتوى الدجاج  العالي من الكولاچين يعمل على:

- تجديد خلايا البشرة..
- اضفاء النعومة والمرونة على البشرة
- تأخير علامات الشيخوخة
- إفادة الشعر وإصلاح تلفه
- الحفاظ على قرنية وعدسة العين
- أظافر قوية غير مشققة او متكسرة

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