نشرة أخبار العالم.. جبهة تحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا.. تحطم طائرة بوينج 737 في أمريكا.. والسعودية تحبط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين

شهدت الساحة الإقليمية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا



أعلنت إثيوبيا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، قامت بتدمير سد تكيزي شمال البلاد، بهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي.

وأعلن مكتب تقصي الحقائق لحالة الطوارئ في إثيوبيا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استطاعت أن تدمر السد، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق أحادي الجانب في الإقليم الغارق في الصراع، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عملية وقف إطلاق النار الذي قامت به الحكومة الفيدرالية، وذلك لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالي.

وبحسب الوكالة، قامت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بتدمير سد تكيزي والذي يعتبر أحد منافذ وطريق توصيل المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي.

فشل بالمحركات.. تحطم طائرة بوينج 737 أمريكية في هونولولو



تحطمت طائرة شحن أمريكية من طراز بوينج 737 فوق مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية إثر فشل في محركاتها.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، أصبح الطراز ماكس، وهو الاسم الذي أعطته "بوينج" لأحدث تجسيد لطائرات "737"، مرادفاً للكوارث، إلى جانب إحدى أسوأ أخطاء الشركات في التاريخ.

وطُرحت أول طائرة من طراز "737" في 17 يناير من عام 1967، وحلقت في السماء لأول مرة بعد ثلاثة أشهر.

ويقول مؤرخ الطيران ومؤلف كتاب "بوينج 737- الطائرة التجارية الأكثر إثارة للجدل في العالم"، جراهام سيمونز إنه "في الأيام الأولى، كانت 737 طائرة قوية جداً وموثوقة للغاية".

تونس.. أول تعليق من الغنوشي حول الاعتداء بالضرب على عبير موسى



علق راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة - ذراع تنظيم الإخوان في تونس - على واقعة الاعتداء بالضرب على النائبة عبير موسى من أحد زملائها خلال جلسة في البرلمان.

وأعرب راشد الغنوشي، الجمعة، عن صدمته الشديدة واستنكاره للاعتداء الذي تعرضت له النائبة عبير موسى تحت قبة البرلمان على يد النائب الصبحي صمارة، وفقا لوسائل إعلام تونسية.

وقال الغنوشي إن هذا الموقف "فردي وغير مسؤول ومرفوض تماما"، موضحا أن ما فعله النائب "لا يشرف المؤسسة البرلمانية".

وأكد راشد الغنوشي، إدانته للعنف المادي واللفظي بجميع أشكاله، وكذلك تعطيل أعمال المجلس، مشددا على حق جميع النواب في التعبير عن آرائهم واحترام كرامة الجميع "مهما كانت حدّة الاختلافات وشراسة المناكفات".

لقاح عبدالله .. كوبا تستعد لاستخدام سلاح جديد فعال بنسبة 92.28% ضد كورونا



تستعد كوبا لترخيص استخدام لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا "عبد الله" خلال أيام، وهو اللقاح الأول الذي يطور في أمريكا اللاتينية ليعطي بصيص أمل للمنطقة في مواجهة موجة جديدة من الجائحة.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أعلن علماء كوبيون بفخر أن لقاح "عبد الله" الأكثر تقدما في التجارب وفعال بنسبة 92.28% للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد، ولم يعد ينقصه سوى أن تصرح الهيئة الوطنية الناظمة للأدوية باستخدامه على نحو طارئ، الأمر الذي يتوقع أن يكون وشيكا.

عدا هذا اللقاح، طور علماء كوبا أربعة لقاحات أخرى بينها "سوبرانا 2" الذي بينت نتائج جزئية أنه فعال بنسبة 62% بعد جرعتين من الجرعات الثلاث، مما جعل الباحثين واثقين من الحصول على إذن باستخدامه قريبا.

السعودية .. إحباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين في مطار الرياض



أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ضبط وإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من 1.7 كيلوجرام، حيث عثر عليها مخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وقالت الهيئة السعودية إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش في محتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من "الكوكايين" مخبأةً بطريقة فنية، حيث تم إخفاء مادة "الكوكايين" في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، معلنة ضبط المستقبِل لها داخل السعودية.

فيروس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة يمر بها العالم



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن العالم اليوم يمر بـ"مرحلة خطيرة" جراء جائحة كورونا، موضحا أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، الأسرع انتشارا، وصلت إلى ما يقرب من 100 دولة.

وأوضح تيدروس أدهنوم جيبريسوس، مدير الصحة العالمية في مؤتمر صحفي "تم العثور على هذه السلالة في 98 منطقة على الأقل في العالم.. هذا النوع من العدوى خطير للغاية ويستمر في التحور".

أضاف "مقارنة مع المتغيرات الأكثر ضراوة مثل دلتا.. والتي سرعان ما أصبحت السلالة المهيمنة في العديد من البلدان، نحن في فترة خطيرة للغاية من هذا الوباء".

12 طفلا.. لماذا ركع بايدن أمام مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي؟| صور



أقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصرف غريب، عندما انحنى على ركبته أمام ريفكا رافيتز، مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، خلال استقبالهما في البيت الأبيض الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن عدسات صحفيين مرافقين للرئيس الإسرائيلي في البيت الأبيض سجلت لحظة انحناء بايدن أمام مديرة مكتب نظيره الإسرائيلي، عندما علم أنها أم لـ 12 طفلًا.

وأوضحت الصحيفة أن ريفلين أخبر بايدن أن رافيتز ترعى أسرة مكونة من زوجها و12 طفلا، بجانب وظيفتها المرهقة كمديرة لمكتبه ومستشارة له، فما كان من بايدن إلا أن انحنى تقديرًا لها.