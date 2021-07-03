بسبب ليه لأ.. يارا جبران: شعرت بالخضة والسعادة بعد وصفى بـ الحرباية

أكدت الفنانة يارا جبران أنها سعيدة بردود الافعال التى وصلتها حول دورها فى مسلسل ليه لأ، والذى يتم عرضه حالياً على منصة شاهد vip .

وأضافت “ يارا جبران ” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان كل التعليقات التى وصلتها عن دورها فى العمل سعيدة بها للغاية ، وحتى ان التعليقات كانت نابعة من “ فرسة ” المشاهدين من الشخصية التى تلعبها.

وعن وصف الجمهور لشخصيتها ضمن أحداث العمل بـ الحرباية ، تقول يارا جبران : بالفعل هذا الوصف كانت منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، بل ان البعض كان يضف الشخصية بالحربوقة ، ففد كنت شعرت بالخضة فى بداية الامر ولكنها أسعدتنى بعد ذلك ، لانها الشخصية بالفعل لديها مواقف “ تفرس ” الجمهور.

وتابعت يارا جبران قائلة: الجمهور كان فى حيرة أن يحب الشخصية او يكرها وهذا الأمر أسعدنى ، لان فى الحياة العادية هناك بعض الاشخاص تشعر بالتناقص فى بعض تصرفاتهم ، خاصة ان شخصية بسنت التى أجسدها فى العمل وزوجها خالد تعرضوا الى موقف صعب خلال الاحداث ، وهذا الامر جعلهم فى حالة من الارتباك .

يارا جبران

لية لا :

تشارك يارا جبران فى بطولة مسلسل لية لا بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسّد الفنانة يارا جبران فى الأحداث شقيقة زوجة شقيق منة شلبي التى تلعب شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى “ صلاح ” .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، وقد تم عرضه على منصة اشاهد vip hلتى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .