حفل غنائي رائع بنادى الشمس احتفالًا بثورة 30 يونيو

أقام مجلس إدارة نادي الشمس، برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد، حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة، على حمام السباحة الجديد، احتفالاً بمرور ثمان سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة.



وأقيم الحفل، الذي أحيته فرقة أنغام الشباب للموسيقي العربية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، تحت إشراف النشاط الثقافي والإجتماعي بالنادي، حيث قامت الفرقة الموسيقية بغناء مجموعة من الأغاني الوطنية، تخليدًا لذكري ثورة 30 يونيو.

وألقى الدكتور أسامة أبوزيد رئيس النادي، كلمة خلال الحفل، مشيدًا خلالها بدور ثورة 30 يونيو في الطفرة التي حدثت في مصر، خلال فترة تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد.

واستمع أبو زيد، لكل مطالب الأعضاء، مؤكدًا أن الطفرة التي حدثت داخل نادي الشمس مستمرة خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة، والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي، وقطاع الأمن والعمال النادي، وأعضاء النادي.

وشهد الحفل حضور كلًا من: المهندس كريم مسعود، كابتن شيدو، كابتن أحمد سمير، أعضاء مجلس الإدارة، والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي، والمهندس محمد الكومي عضو مجلس النواب.

كما حضر عدد كبير من الأعضاء في ظل الاستمتاع، بالحفل الذي أقيم علي حمام السباحة الجديد.

