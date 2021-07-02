إصابة 3 أشخاص في سقوط شرفة منزل بالإسكندرية

أصيب ثلاث أشخاص، اليوم الجمعة بعد سقوط شرفة عقار بمنطقة الدخيلة الجبلية، غرب محافظة الإسكندرية، تصادف مرورهم أسفله.

ويتكون المنزل من ثلاث طوابق، وسقط إحدى شرفاته، وأصابت 3 أشخاص، منهم شخصان كان يقفان بالشرفة، وطفل تصادف مروره أثناء انهيارها.

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وتلقت غرف عمليات حي العجمي، برئاسة السيد موسى، رئيس حي العجمي، غرب الإسكندرية، إخطارًا بشأن سقوط شرفة عقار الدخيلة الجبلية.

وعلى الفور، انتقل قيادات من الحي لمكان الواقعة، وقاموا بإزالة الأجزاء الخطرة من الشرفة و٣ شرفات أخرى آيلة للسقوط.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة اللازمة.