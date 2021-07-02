خبير: الاصلاح الاقتصادي خطوة جريئة من الرئيس السيسي.. فيديو

قال إسلام جمال الدين، خبير الاقتصادى، إن الرئيس السيسي أكد خلال تصريحات سابقة، أن مصر قبل 30 يونيو كانت شبه دولة وبعدها أصبحت دولة قوية.

وأضاف جمال الدين خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل” عبر “القناه الأولى المصرية” أن معدل النمو الإقتصادي قبل 30 يونيو وصل إلى 2.8% وهو معدل سيئ جدا، في حين أن أصبح بعد 30 يونيو 5.6% في عام 2019 .

وتابع الخبير الاقتصادي، أن معدل النمو وصل في عام 2020 خلال جائحة كورونا 3.6% وهو معدل نمو جيد، مؤكدا أن هناك دول حققت معدل نمو بالسلب.

وأشار جمال الدين إلى أن، الاصلاح الاقتصادى خطوة جرئية من الرئيس السيسي.

الإقتصاد المصري نال إشادات دولية

قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أداء الاقتصاد المصري حصد خلال الأعوام الماضية العديد من الاشادات الدولية والتي تمثل دليل عملي على تحسن وتطور معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أحمد شوقي في تصريحات لـ"صدى البلد": ويرجع ذلك ما قدمه الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية نموذج ناجحا من مواجهة للمعوقات والتحديات وعبور العديد من الازمات الاقتصادية وتحقيق إنجازات على ارض الواقع .

وتابع الخبير المصرفي: ويتضح ذلك من خلال قدرة الاقتصاد المصري في الصمود أمام الازمة العالمية الناتجة من انتشار ازمة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% في ظل حالة الركود التي اصابت كافة الاقتصاديات الكبرى بدول العالم وانخفاض معدلات نموها العالم.

كما تابع: وقد ساهم تحقيق هذا المعدل في قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو حقيقية 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدرة 2.3% خلال الفترة 2011-2014 والذي يرجع لتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها واهمها الاداء الايجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات مستقبلية.

وأشار إلى سعي الحكومة لخفض حجم الدين المحلي بعد أن كان متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 ليصل الي 108% من الناتج المحلي واستمر في سلسلة متتالية من الانخفاضات مدعومة بزيادة في حجم الناتج المحلي ليصل الي 91.1% بنهاية يونيو 2017، ومحقق انخفاض ليصل الي 83.3% بنهاية يونيو 2018 ليصل الي 80.5% بنهاية يونيو 2019 لينخفض مرة أخرى ليصل الي 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.