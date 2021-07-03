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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يبارك كل ايامكم بالحب .. نيللي كريم تهنئ عمرو سلامة على عقد قرانه

المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة وزوجته

 


حرصت الفنانة نيللي كريم، على تهنئة المخرج عمرو سلامة بعقد قرانه على المهندسة السينمائية مروة البرماوي.


ونشرت نيللي، صورًا تجمعها مع عمرو سلامة وزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت : "مبروك يا ماك ماكmuckybermawy وamrmsalama الله يبارك كل ايامك بالحب والسعادة 💕💕💕ingie_elmor"

 

أعلن المخرج عمرو سلامة عقد قرانه مساء اليوم الجمعة على المهندسة السينمائية مروة البرماوي وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع "انستجرام" وكتب: " أنا وماكي كتبنا الكتاب!!!!في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي.".


واستطاع عمرو سلامة، أن يقدم رواية "ما وراء الطبيعة" الخاصة بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تحمل نفس الاسم.
 

وتصدر المسلسل الذي أخرجه عمرو سلامة، تريند جوجل؛ بعد عرض العمل بأيام قليلة، وحتى بعد انتهاء عام 2020.

ودخل مسلسل "ما وراء الطبيعة" أيضا، ضمن قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" خلال العام الماضي، محتلا المركز العاشر.


وكشفت شبكة نتفلكس، فى بيانٍ لها مؤخرا، معلومات شيقة، من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذي طُرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر 2020.
 

مدير التصوير أحمد بشارى استيقظ مرة على "وجود شبحين غاضبين معه في الغرفة وذلك بسبب الإزعاج الذي سببه لهما التصوير"، وذلك بعدما اضطر للمبيت ذات ليلة في "قصر أبو رحاب"، حيث تم تصوير المشاهد الداخلية لـ "بيت الخضراوي".

 

وعرض مسلسل ما وراء الطبيعة مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
 

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية  لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، عقب تحقيقه نسب مشاهدة كبيرة حول العالم.
 

أحمد أمين يتحدث عن ما وراء الطبيعة 

كشف الفنان أحمد أمين، كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه.
 

وقال أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي":" شربت سجائر أعشاب في مسلسل ما وراء الطبيعة، وكانت عبارة عن سجائر بقدونس ناشف، وليست سجائر حقيقية".


وأضاف أحمد أمين: "أنا لسه مطلع الشتوي وقررت آجي باللبس ده"، وردت الإعلامية منى الشاذلي: "أناقة ولياقة تسير مع الطبيعة".

نيللي كربم تهنئ عمرو سلامة علي عقد قرانه الله يبارك كل ايامكم بالحب عمرو سلامة الفنانة نيللي كريم

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