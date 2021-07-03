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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: وضع إناء أمام البيت به ماء بارد لحيوانات الشارع من أعمال الخير

دار الافتاء
دار الافتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من فعل الخير فى هذا الحر الشديد، وضع إناء أمام البيت فى الظل به ماء بارد لحيوانات الشارع والطيور ينبغي الحذر في التعامل مع الحيوان، وإنه نوع من أنواع استرداد الإنسانية.

عقوبة عدم الرفق بالحيوان

وينبغي الابتعاد كل البُعد عن قتل الحيوانات، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن إلا بقتل الكلب العقور، وليس معنى ذلك ترك القطط تؤذي الناس، ولكن ينبغي الأخذ بكل أسباب الحفاظ على حياة الحيوان والابتعاد عن كل أذى للحيوان.

وقتل الحيوانات المؤذية التى تضر بالإنسان ضرر شديد ولا يمكن دفع الضرر فيجوز قتلها من باب الضرورة يقول سبحانه وتعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) إلا إنه علينا أن نأخذ جميع الوسائل التى يمكننا تفادى الضرر بها بأن نأخذها لمكان بعيد أو نتصل بالجهات المختصة فإذا لم يكن هناك اى وسيلة والضرر موجود ومحقق فالضرر يزال بقتلهم.

 

عقوبة عدم الرفق بالحيوان

الإسلام غلظ عقوبة عدم الرفق بالحيوان لتصل إلى الحرمان من دخول الجنة، كما في صحيح مسلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».

حكم قتل القطط؟

القطط والحيوانات كائن حي له الحق في الحياة، ولا ينبغي المساس به إلا إذا كان هناك ضرر مؤكد ولا يزول إلا بقتله، ومن الأحرى حبسه.

عقوبة عدم الرفق بالحيوان

والشريعة الإسلامية أقرت بضرورة الرفق بالحيوان حتى مع الكلب، كما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه كقوله تعالى: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».

عقوبة عدم الرفق بالحيوان حكم قتل القطط قتل الحيوانات المؤذية فيس بوك

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