مطار مطروح يستقبل 124 سائحا من كازاخستان

وصول خامس طائرة شارتر مطروح تحمل ١٢٤ سائحا من كازاخستان

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الجمعة، وللأسبوع الثالث على التوالي خامس طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان لمطار مرسى مطروح تحمل على متنها ١٢٤ سائحا من كازاخستان.



وأضاف أن السائحين، تستقبلهم عدد من الفنادق الكبرى بالمحافظة في إطار موسم الصيف السياحي بالمحافظة مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.



وأشارالى استمرار التدفق السياحة الأجنبية الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية.



كان محافظ مطروح قد أعلنوصول لمطار مرسى مطروح الدولي أول رحلة طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحاً الأسبوع قبل الماضي.



و قوبل الوفد السياحي بحفاوة وترحيب مع استقبال بالزي الفرعوني والورود والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمطروح.



وقام مكتب وزارة السياحة بمطروح وإدارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة بتنظيم الترحيب والاستقبال بالزي الفرعوني والورود مع إهداء البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة.



ووصلت الطائرة السياحية لمطار مرسى مطروح قادمة من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بإجمالي 187 سائحا تم توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح.

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