العراق.. تفجيرات تستهدف خطين لنقل الكهرباء قرب الموصل

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء الجمعة، باستهداف خطين لنقل الكهرباء بالقرب من مدينة الموصل.

قالت قناة "السومرية نيوز" إن "تفجيرات استهدفت خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل".

واضاف مصدر للقناة العراقية أن "خط ملا عبدالله خرج عن العمل دون معرفة الاسباب واطفاء عام للكهرباء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

ولم تكشف القناة عن سقوط ضحايا جراء التفجيرات، ولم تذكر حجم الخسائر المادية والأضرار.

وأكدت تقارير محلية سقوط قتلى وجرحى جراء هجوم إرهابي لتنظيم داعش في الأنبار.

في سياق آخر، أكد المدير التنفيذي للجنة العليا لإعمار نينوى، عبد القادر دخيل، أن الموصل عانت من دمار كبير تضاهي ما تعرضت له مدينة "هيروشيما" اليابانية.

وتابع في تصريحات تلفزيونية "لكننا الآن نسير على الطريق الصحيح"، معلنا عن عدة مشاريع يجري العمل عليها حالياً ومنها بناء عدة مستشفيات ومجسرات.