الشوباشي: الرئيس السيسي هو هدية الله لـ مصر والأمة العربية.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو بمثابة معجزة كبيرة، مؤكدا أن الشعب المصري دائما يفعل المعجزات.

وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها لبرنامج “بيت للكل” عبر “القناة الأولى المصرية” أن الرئيس السيسي هو هدية الله لمصر والامة العربية، مشيرا إلى أنه دائما ما يبنى ويعمر.



وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن وجود الرئيس السيسي وأعطتني الأمل واليقين بأن مصر سترجع لمكانها ومكانتها المعهودة، وذلك عندما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى".



وأشارت: "ما حدث خلال السنوات الماضية أننا كنا تابعين لدولة ولم يكن لدينا رأي.. أما الآن فمصر رجعت مصر التي يتمناها أي شخص، مصر التي لها علاقات مع أعظم دول في العالم، وتجبر الدول على احترام قوة ومكانة الدولة المصرية".

الرئيس السيسي أعاد بناء مصر



وأوضحت: "الرئيس السيسي بدأ في إعادة بناء مصر من الداخل، وهو ما مكن الدولة المصرية من مناقشة القضايا الإقليمية والدولية"، مؤكدة: "الرئيس السيسي أحدث معجزة في مصر، ورجع مصر لشبابها واستطاعت التحدث مع أي قوة في العالم بندية"، مردفة: "الرئيس السيسي يتحدث مع الدول باحترام لكي ترد هذه الدول الاحترام لنا مرة أخرى".