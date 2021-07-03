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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط شخص يحمل سلاح أبيض ومواد مخدرة بأحد شواطئ الإسكندرية

ضبط شخص بسلام أبيض
ضبط شخص بسلام أبيض

نجح مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته سلاح بيض ومادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش وذلك على بوابات شاطئ جزيرة الدهب البوريڤاچ الغربي.


وذكرت الإدارة العامة للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أنه تم استدعاء الشرطة، على الفور، وتم تسليم المتهم بالمضبوطات.

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وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار الرقابة والمتابعة بهدف الوصول بشواطئ الإسكندرية للمستوي المتميز بين شواطئ الجمهورية، شواطئ آمنة تماماً لاستقبال الأسر والعائلات، وتعلن إصرارها على ان تصبح شواطئ الإسكندرية شواطئ استجمام وقضاء الاوقات الطيبة.
يأتي هذا في إطار قيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالرقابة المشددة على جميع شواطئ الإسكندرية للتأكد من تحقيق الأمن للمواطنين ومنع أية أعمال لإثارة الشغب والخروج عن القانون وكافة مظاهر التسيب على الشواطئ.
وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم في أي وقت على الصفحة الرسمية للإدارة.
من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ، ألزمت الإدارة مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات علي مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها.

كما أشار إلى التنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

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