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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة جمبري بجوز الهند

جمبري
جمبري

تقدم الشيف نورا طريقة عمل شوربة جمبري بجوزة الهند بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

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غدوة سمك.. طريقة عمل السمك والسي فود وشوربة الفريك

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مقادير شوربة جمبري بجوز الهند

 

2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة معجون كاري
زنجبيل طازة شرائح
2 عشبة ليمون شرائح
3 كوب مرقة
3 ملعقة كبيرة صوص سمك
1 ملعقة كبيرة سكر بني 
ربع كيلو مشروم
1 لتر لبن 
جوز هند 
1 كيلو جمبري متوسط مقشر
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
نصف كوب ريحان مفروم
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب كزبرة مفرومة

 

طريقة تحضير شوربة جمبري بجوز الهند
 

* يشوح الجمبري في الزيت على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود والزنجبيل وعشبة الليمون والكزبرة والريحان والسكر وعصير الليمون ومعجون الكاري

* يضاف المشروم ولبن جوز الهند

* يقلب الخليط ثم تغرف وتقدم عند تمام النضج.

فوائد السمك 

على الرغم من فوائده الكثيرة لصحتك إلا ان الكثيرين يجهلون فائدة تناول السمك  ونقدم إليك أبرز فوائد تناوله، وفقا لما عرضه موقع هيلث لاين، خصوصا وأن الأسماك تعتبر مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد مهمة للغاية لجسمك وعقلك….

إليك فوائد تناول السمك 3 مرات على الأقل فى الأسبوع وفقا لموقع هيلث لاين

1. غنية بأحماض أوميجا 3

يحتوى السمك على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ومن المستحسن أن تحصل النساء الحوامل والمرضعات على كمية كافية من أوميجا 3 ولكن تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.
 

2. يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك أسبوعيًا له علاقة بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 

3. قد يعزز صحة الدماغ

يرتبط تناول الأسماك بانخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام لديهم قدرة أكبر على التركيز.
 

4. يحارب الاكتئاب

قد تحارب أحماض أوميجا 3 الدهنية الاكتئاب بمفردها وعند تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب.
 

6. مصدر غذائي جيد لفيتامين د

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لفيتامين (د) ، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العظام والجسم.

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