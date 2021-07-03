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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الكونجرس الأمريكي يتجاهل القانون ويستقل الطائرة بدون كمامة.. شاهد

كورونا
كورونا

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد   تجاهل عضو الكونجرس الأمريكي للقانون  واستقلاله  الطائرة بلا كمامة.


ووفقأ للتقرير فقد ذهب  أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي من ولاية تكساس دون غطاء للوجه لجزء من رحلة طيران تجارية مساء الثلاثاء، في تجاهل لقيود كورونا وفي انتهاك واضح للقانون الفيدرالي الأمريكي.

وتم تصوير الجمهوري تشيب روي عندما كان يتوجه من واشنطن عائدا إلى منطقته في مدينة أوستن بولاية تكساس على متن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست ايرلاينز". ولم تستطع وكالة "اسوشيتد برس" الحصول على اي تعليق في مكتب روي حول ما حدث في هذه الرحلة من انتهاكاته.


يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،  أكد فىى تصريحات له اليوم الجمعة أن العالم اليوم يمر ب"مرحلة خطيرة" جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا الجديد، الأسرع انتشارا، وصلت إلى ما يقرب من 100 دولة.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم  الجمعة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السلالة الجديدة التي تعد أشد فتكا، وظهرت للمرة الأولى في الهند، مستمرة في التطور والتحور، وباتت السلالة الأكثر انتشارا في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية.
وقال تيدروس "طالبت قادة العالم بضمان تطعيم 70 بالمئة من المواطنين في كل بلد، بحلول نهاية يوليو من العام المقبل"، مشيرًا إلى أن ذلك سينهي فعليا المرحلة الحادة من الوباء.
وأشار تيدروس إلى أنه تم تقديم 3 مليارات جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.


وبالرغم من أن الدول الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا تعهدت بالتبرع بمليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للدول الفقيرة، تقدر منظمة الصحة العالمية أننا نحتاج إلى 11 مليار جرعة لتحصين العالم.


وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن طرق جديدة لاكتشاف فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنه تم اختراع كمامة للوجه يمكنها اكتشاف فيروس كورونا عن طريق اختبار تنفس الشخص، وذلك خلال 90 دقيقة فقط.


كمامة تكشف عن المصابين بـ فيروس كورونا


وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الكمامة تحتوي على مستشعرات داخلية يمكنها رصد جزيئات فيروس كورونا في أنفاس الأشخاص، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأشار الباحثون، إلى أنه تحتوي الكمامة على مكونات داخلها، قادرة عند تفعيلها، على استشعار جزيئات فيروس كورونا، ومعرفة إن كان الشخص مصاباً بالفيروس أو لا.

وتابع الباحثون، أنه تعمل الكمامة على تنفس الشخص وهو يرتدي الكمامة لمدة 15-30 دقيقة، ومن ثم تظهر نتيجة اختبار فيروس كورونا على شريط موضوع على الكمامة بعد 90 دقيقة، حيث يتغير لون هذا الشريط في حال إصابة الشخص بالفيروس.


قال الدكتور بيتر نجوين عالم أبحاث في جامعة هارفارد، والذي شارك في تطوير هذه الكمامة، إن ابتكارنا الجديد يتميز بالدقة والسرعة والتكلفة المنخفضة.

وأشار نجوين، إلى أن فريقه يقوم في الوقت الحالي أيضاً بتطوير جهاز يمكن أن يسمح بإرسال نتائج اختبارات فيروس كورونا على الفور إلى الهاتف الذكي الخاص بالأشخاص

ويعتقد الباحثون أيضاً، أنه يمكن غرس هذه التقنية في معاطف الأطباء لاكتشاف احتمال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تعد هذه الكمامة أول اختبار يكشف نتائج لفيروس كورونا بدقة مثل الاختبار التقليدي (PCR)، ولكن في درجة حرارة الغرفة.

كورونا تكساس فيروس كورونا الصحة العالمية جائحة كورونا

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