المنصات الإلكترونية تجذب النجوم.. الثمانية الأحدث والزيارة والسفاح الأبرز

تستعد عدد من المنصات الإلكترونية خلال الفترة القادمة ، لطرح بعض المسلسلات الدرامية القصيرة ، تمهيداً لعرضها خلال الفترة القادمة .

1- الثمانية :

أولى الاعمال التى سوف يتم عرضها على منصات والتكترونية وتحديداَ شاهد vip ، وهو مسلسل الثمانية مسلسل "الثمانية"، حيث يعد أول عمل يقوم بتأليفه، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي ال الشيخ ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.



ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية الذى سوف يعرض على أحدى المنصات عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.

2-السفاح :



كما يستعد الفنان أحمد فهمى لخوض تجربة المسلسلات القصيرة التى تعرض على المنصات من خلال مسلسل " السفاح ، والذى تدور أحداثه فى إطار 9 حلقات ، ومن المقرر ان يقوم بكتابته محمد صلاح العزب .

3- الزيارة :



كما الفنانة دينا الشربينى عالم المنصات الجديد ، حيث تقوم حالياً تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل القصير “ الزيارة ” ، والمقرر عرضه على منصة شاهد vip .

العمل تبلغ عدد حلقاته 8 فقط ، ويشارك فى بطولته كل من تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي ، بجانب دينا الشربينى .

العمل تم كتابته من خلال ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم لعرضه على أحدى المنصات ، ومن إنتاج شركة "6Hats Entertainment" طارق خوسيه غطاس وإخراج أدولفو مارتينيز.

وتدور احداث العمل حول السيدة إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

مسلسل الزيارة تدور أحداثه سنة 1981 ، بذلك يكون العمل التليفزيونى الثانى لـ دينا الشربينى على التوالى ، الذى تدور احداثه فى فترة مختلفة عن الزمن الحاضر بعد ان قدمت خلال شهر رمضان الماضى مسلسل “ قصر النيل ” الذى دارت أحداثه فى الاربعنيات .

4- 60 دقيقة :



تستعد الفنانة ياسمين رئيس لتصوير مسلسلها 60 دقيقة والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد.

المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد أمين عبية، وإخراج مريم أحمدي.

5- الديب :



كما يستعد الفنان ياسر جلال لاستئناف تصوير مسلسل جديد يحمل اسم «الديب»، من المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

6- عمر الناجى :



الفنان أمير كرارة، ومن المقرر ان يخوض التجربة من خلال مسلسل عمر الناجي والذي تدور أحداثه في إطار 8 حلقات فقط.

7- البحث عن علاعبد الصبور :



كما تواصل الفنانة هند صبرى تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل القصير البحث عن علا عبد الصبور ، والذى سيتم عرضه على شبكة نتفلكس ، ويشارك فى بطولته ندى موسى وسوسن بدر .

8- الحرامى :

وبعد النجاح الكبير الذى حققه فى عرضه الاول على أحدى المنصات ، قرر صناع مسلسل الحرامى من بطولة رانيا يوسف عرض الجزء الثانى من العمل خلال الفترة القادمة .