سقوط سقف حجرة بالدور الثاني بمنزل طبق الأثري بمدينة رشيد

صرح الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ان سقط سقف حجرة بالدور الثاني بمنزل طبق الأثري بمدينة رشيد.

أوضح الدكتور اسامة أن السقف الذي سقط اليوم حديث تماما، حيث تم عمله أثناء ترميم المنزل عام 2000، وهو من الخشب الأبيض الحديث.

معاينة المنزل

قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية انه تم تكليف الادارة المركزية للترميم بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للاثار بمعاينة المنزل وعمل اللازم نحو اعادة تركيبه على ماكان عليه.



جدير بالذكر أن منزل طبق يقع بشارع الشيخ قنديل برشيد وهو مسجل في عداد الآثار الإسلامية منذ عام 1951.