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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير الأردن: مصر حجر الزاوية بالمنطقة واستقرارها قوة للأمة العربية.. فيديو

السفير أمجد العضايلة،
السفير أمجد العضايلة، سفير الاردن لدى مصر

قال السفير أمجد العضايلة، سفير الاردن لدى مصر، أن  هناك علاقات وثيقة بين الاردن ومصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  مؤكدا أن هناك علاقات تعاون وتنسيق بين ملك الأردن والرئيس السيسي على كافة المستويات الاستراتيجة .

 

وأضاف العضايلة خلال تقرير لبرنامج “بيت للكل”  عبر “القناه الأولى المصرية”، أنه نتيجة لهذا العلاقات الراسخة رأينا مطلع هذا العام زيارة للرئيس السيسي للمملكة الأردنية.

 

وتابع  سفير الاردن لدى مصر،  أن استقرار مصر فخر للعرب  مؤكدا أن مصر هي حجر الزاوية وقوة للأمة العربية.

 

العضايلة خلال لقائه عبد الدايم: الأردن ومصر يتطلعان لتعزيز التعاون الثقافي

 

أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ، على تطلّع الأردن ومصر لتعزيز التعاون الثقافي وتعميقه في جميع مجالاته.

 

وبحث العضايلة وعبدالدايم، خلال لقائهما في دار الأوبرا المصرية، أوجه التبادل الثقافي والفني بين البلدين، خصوصاً في ظل العودة التدريجية للنشاطات الثقافية وضمن ضوابط صحية متبعة، بعد توقّف يزيد عن عام فرضته المحددات الاستثنائية لجائحة كورونا على المشهد الثقافي.

 

وجرى استعراض سبل الاستفادة من المناسبات الثقافية، التي ستنظمها البلدان في المستقبل القريب، وفي مقدمتها مهرجان جرش والفعاليات الفنية والعروض التي تنفذها دار الأوبرا المصرية، بهدف تعزيز منظومة التبادل والشراكة وعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا البلدين.

 

وعرضت وزيرة الثقافة ، النشاطات التي سيتضمنها العام الجاري، خصوصاً انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للكتاب يوم الأربعاء القادم والذي يشكل مظلة ثقافية واسعة في العالم العربي، وتشارك فيه العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن.  

 

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