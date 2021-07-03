أخبار الفن| محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بـ دبي.. تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من أبرزها تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ومحمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بـ دبي، وانضمام علي قدورة لنقابة الموسيقيين، ونرصدها فيما يلي:

كشف الفنان محمد على رزق تطورات الحالة الصحية لزميله الفنان الشاب هاني حسن بعد دخوله المستشفي .

وكتب محمد على رزق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" إللي فهمته إن هاني مصاب بمرض مناعي مفاجئ بيفترس جسمه و أجهزتة الحيوية وبيتعرض لغسيل كلي وعلاج كيماوي وأدوية لاحصر لها ".

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها على ظهر مركب تقوده الفنانة هالة صدقي وابنتها مريم.

وظهرت في الفيديو ابنة هالة صدقي تقود المركب بسرعة عالية وانحرفت بالمركب قليلًا وكادت أن تصدم بكوبري، ما أثار الخوف داخل بوسي شلبي، التي جعلت تستنجد وتطلب من هالة وابنتها النزول سريعًا.

أكد سعد متولي -محامي نقابة المهن الموسيقية- دخول مغني المهرجانات علي قدورة بنقابة المهن الموسيقية، وحصوله على العضوية فيها.

وحول مشاكل النقابة مع مغنيين المهرجانات، قال سعد متولي في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن النقابة ليس لها مشاكل مع أحد، لكنها تمنع أي أحد من ممارسة المهنة مالم يكن مقيد في النقابة، مؤكدًا على حرية كل شخص في تقديم اللون الغنائي الذي يرغب فيه سواء مهرجانات أو غيره.

وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، الشكر لعدد من نجوم الوطن العربي، لدعمهم لها ولزوجها الفنان حسام حبيب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لوالده حسين حبيب، والذي أثار جدلا واسعا.

وكتبت شيرين عبر حسابها علي "تويتر" ‏أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام و حبهم، اخواتي و زملائي و اساتذتي، ربنا يخليكوا ليا".

وجه الفنان محمد رمضان اعتذارا لمطعم بدبي بسبب غلق المكان 5 أيام بعد تجمع الجمهور حوله أثناء غنائه، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر محمد رمضان فيديو من وجوده داخل المطعم وعلق قائلا: أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمس أيام بسبب تجمع جمهوري حولي".

أعلنت الفنانة هاجر أحمد موعد عقد قرانها، إذ أكدت على الموعد بأنه يوم الخميس القادم 8 يوليو، بمسجد الشرطة من الساعة السادسة مساءًا وحتى الثامنة مساءًا.

وكتبت هاجر أحمد: «ان شاء الله كتب كتابي يوم الخميس الجاي في مسجد الشرطة التجمع الخامس من الساعة ٦ الي ٨ مساء .. هستناكوا تشرفوني كلكوا .. انا هكلمكوا كلكوا في التليفون بس قلت اجمعكوا الاول».

نشرت الفنانة ساندي علي التونسية، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه شقيقتها (خلال حفل عيد ميلادها) مع الفنان سامو زين.

وظهرت شقيقة ساندي التونسية، وهي ترقص وتتمايل مع الفنان سامو زين، ما أثار جدل متابعي الفنانة، وتوجه البعض في التعليقات بالتهنئة لشقيقة ساندي.

شهدت حالة الفنانة دلال عبد العزيز خلال الأيام الماضية تطوراً جديداً حيث تم نقلها من غرفة الرعاية المركزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا، إلى رعاية مركزة عادية.

وكشف “صدى البلد” وفقا لمصادر طبية، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها لا تشهد أي تحسن، حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى؛ في محاولة لزيادة نسبة الأكسجين في الدم.