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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 3 يوليو اعرف برجك هينصحك بإيه

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي
 

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3/7/2021

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توقعات الأبراج الخميس 1- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

مواليد اليوم ٣ يوليو 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 3 يوليو فإن ذلك يعنى أنك طموح ولديك روح ابتكارية، كما أنك تحب السفر والتغيير، وتميل نحو أن تحقق فى كل شىء بنفسك، لكنك تعانى من حساسية مفرطة.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 3 يوليو فى عيد ميلاده تقول له فيها، إن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية فى كثير من الأحيان على حل مشاكلك، فقط إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

 

برج السرطان:

 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:
     تعيش اسبوعا جيدا وفعالا قد تتخلّى عن الماضي وتتّجه نحو جديد في حياتك، محاطاً بالمتعاونين المتحمّسين والاصدقاء المخلصين. تحتاج الى هذا المحيط لكي تبلور أفكارك وتباشر تفيذ مشاريعك. تبرهن عن قدراتك ومواهبك وتكتشف في نفسك مواهب جديدة وتخوض المجهول، فتتوّصل الى نتيجة مذهلة أو توقيع عقدا مهما او استثمارا طويل الأمد، ليكون الأسبوع مدخلاً الى تغيير في حياتك وتحقيقاً لحلم أو اعترافاً بتفوّق. تظهر عن دهاء وجرأة ومخيلة وخيال واسع في عملك، تبلغ أهدافك بكل استقامة وتجذب المعجبين والمصفقّين والمؤيدين، وخصوصاً إذا كنت تعمل في الشأن العام.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 
     تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات.

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