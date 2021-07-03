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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفوق آلاف الأسماك في نهر "شط علي" في جنوب غرب إيران

أسماك
أسماك

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد   نفوق آلاف الأسماك في نهر "شط علي" في إقليم خوزستان جنوب غرب إيران .

أظهر فيديو من إيران نفوق آلاف الأسماك في نهر "شط علي" في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد نتيجة انخفاض منسوب المياه في النهر جراء الجفاف في منطقة "هور العظيم" المحاذية للعراق.

أعلنت إيران، عن إغلاق الحدود مع باكستان حتى إشعار آخر، من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية محمد هادي مرعشي، إنه تم إغلاق 3 معابر حدودية برية بين إيران وباكستان في سياق الإجراءات الهادفة إلى مكافحة وباء كورونا.

أضاف أنه سيتم أيضًا تعليق الزيارات البرية لرعاية البلدين أحدهما للآخر حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن عملية الصادرات والواردات بين البلدين جارية بانسيابية، لكن يتعين على السائقين الخضوع لفحص كورونا قبل دخولهم الأراضي الإيرانية.

كشف تقرير أمريكي عن مهمة سرية نفذها عملاء جندتهم إيران لإثارة البلبلة داخل إسرائيل، قبل أن يفضحهم مستوى اللغة العبرية التي استخدموها، ويتم كشف أمرهم.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن عملاء إيرانيين استخدموا تقنيات بسيطة بعيدا عن مراقبة "فيسبوك" و"تويتر"، لخلق تحريض وبلبلة وخوف داخل المجتمع الاسرائيلي.

وزعم التقرير الذي يعتمد على معطيات صفحة "FakeReporter" على "تويتر"، أن الإيرانيين تحركوا في عدة مجموعات على "تلغرام" و"واتسآب"، كان قد استخدمها مؤيدو الاحتجاجات ضد نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شركة "فيسبوك"، قوله: "إن هذه الجهات تم رصدها وهي موجودة في إيران".

 

 

ايران الصادرات والواردات نيويورك وباء كورونا

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