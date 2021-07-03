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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد علاء مرسي.. والده أزهرى وهذه حكايته مع الحوت الأزرق

علاء مرسى
علاء مرسى

يحتفل اليوم الفنان علاء مرسي بعيد ميلاده ، حيث انه من مواليد 4 يوليو ، ويعد واحداً من أبرز الفنانين الكوميدين فى مصر .

 

 ولد  علاء مرسي  فى مدينة  دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ في عام 1965، عاش لفترة من حياته مع العائلة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى مصر وواصل الدراسة.

 

والد الفنان علاء مرسي هو  الشيخ مرسي الدمراوي الذي كان من علماء الأزهر الشريف .

 

حصل علاء مرسي  على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك طيلة مسيرته الفنية في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون.

 

قدم علاء مرسي  للسينما عددا من الأفلام ومنها  (الفرح، كباريه، هستيريا، الطريق إلى إيلات، الحرب العالمية الثالثة).

 

كما شارك علاء مرسي شارك في عدد من المسلسلات  ومنها (أبو ضحكة جنان، من الذي لا يحب فاطمة، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية).

 

علاء مرسي له تجربتان في اﻹخراج المسرحي من خلال مسرحيتي الطرطنجي وقروب بو خلي ، وقد حصل على جائزة أحسن ممثل من مسرح الثقافة الجماهيرية وأحسن ممثل في مهرجانات المسرح العربى في أكاديمية الفنون لأعوام متتالية.

 

علاء مرسي ومؤلفاُ مخرجاً : 

 

للفنان علاء مرسي تجربة جديدة فى مجال التاليف ، فقد إنتهى من قصة قصة فيلم الشرابية  بجانب التمثيل فيه ، ومن المقرر ان يشارك فى بطولته كل من  راندا البحيري  لطفي لبيب وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وسليمان،  إخراج معوض إسماعيل، تأليف محمود السنطي.

 

قدم علاء مرسي منذ عام تجربته الأخراجية فى مجال السينما ، وهو فيلم الحوت الازرق من بطولة راند البحيرى وحسنى شتاء ، وقد تم عرضه سينمائياً خلال شهر أغسطس الماضى .

 

ولم يتمكن فيلم الحوت الارزق من تحقيق إيرادات خلال فترة عرضه فى دور العرض السينمائية ، حيث حقق ما يقرب من 200 الف جنية فقط .

 

 

 

علاء مرسي راندا البحيري الحوت الأزرق مخرج مؤلف فيلم الشرابية

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