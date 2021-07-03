عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تقرر منع السفر إلى إثيوبيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، منع سفر المواطنيين السعوديين المباشر وغير المباشر دون الحصول على إذن مسبق إلى إثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا".

وأضافت: "كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا".

السعودية.. طريقة حجز الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا

العدوى تزداد.. السعودية تسجل قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

نشرة أخبار العالم : تحرير تيجراي ضربة قوية لـ أبي أحمد.. 5 عقاقير جديدة لعلاج كورونا .. إعادة افتتاح 18 مسجداً بـ السعودية.. أسعار الذهب والدولار

وتابعت وزارة الداخلية السعودية: "وتقرر  إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم".

واستطرد بيان وزارة الداخلية السعودية: "يستنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 4 يوليو 2021 وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك".

وقالت الوزارة: "يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021".

وأهابت وزارة الداخلية السعودية الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

 

السعودية اثيوبيا وزارة الداخلية السعودية كورونا فيروس كورونا الامارات

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن توقيف متلاعبين ببيانات كورونا على تطبيق "توكلنا"

صحف السعودية.. الاتحاد الأوروبي يسمح بدخول السعوديين لجميع دوله.. 17.7 مليون عدد جرعات لقاح كورونا.. الحج: تجهيز أكثر من مليون وجبة بأعلى معايير الجودة والسلامة

قرارات عاجلة من السعودية عن التلقيح ضد كورونا

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

الصحة السعودية تكشف معلومات مهمة حول لقاح كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 198 إصابة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة

ثورة 30 يوينو ..إرادة شعب.. ونواب: هدية السماء للشعب المصري ..أنقذت مصر من المجهول وصححت مسارها التاريخي.. وأعادت للدولة هويتها.. وكانت البداية للجمهورية الجديدة

قرار عاجل من أمريكا بشأن مواطنيها بإقليم تيجراي في إثيوبيا

لمكافحة التطرف على منصتها .. فيسبوك تختبر قواعد جديدة

إطلالة خاطفة للأنظار.. إصدار جديد من فيراري 296 GTB.. صور

ما هي صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة وحكم تركها؟.. الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

السعودية تقرر منع السفر إلى إثيوبيا

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

قرار عاجل من أمريكا بشأن مواطنيها بإقليم تيجراي في إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ