محامية بشئون الأسرة: الرجل المتسلط على زوجته ضعيف ومريض نفسيا.. فيديو

قالت شيرين عبد القادر المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، أن الرجل المتسلط على زوجته يعني من ضعف ومرض نفسي لأنه لا يرى رأيا آخر غير رأيه.

وأضافت المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن مشكلة التسلط في الحياة الزوجية تعود إلى الرجل لأنه المسئول عن احتواء المرأة والإنفاق عليها ولدية القدرة المادية والجسمانية والمتحكم في كل شيء.

وتابعت أن تسلط الرجل قد يتحول إلى مرض لدي الزوج فيمنعها من العمل مما يؤثر على شخصية الأب أيضا مع أبنائه، من خلال عدم انصياعهم لتعليماته ورغبته في السيطرة على أفعالهم.



خبيرة علاقات أسرية تكشف طرق مواجهة الابتزاز العاطفي



كشفت شيرين عبد القادر المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة والمجتمع، الطرق التي يمكن بها مواجهة الابتزاز العاطفي سواء من الزوج أو الزوجة.



وأضافت شيرين عبد القادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الابتزاز العاطفي يقوم به أحد الأطراف لتلبية رغباته مستغلا حب الطرف الأخر له للانصياع إلى تعليماته .



وتابعت المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة والمجتمع، الشخص الذي يمارس الابتزاز يستخدم عبارات مثل "لو معلمتيش كذا هطلقك".. لافتا إلى أنه شيء غير ملموس يمكن تقييمه بشكل معين.. كذا "إن طلبت الطلاق لن ترى أطفالك مرة أخرى".

