عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامية بشئون الأسرة: الرجل المتسلط على زوجته ضعيف ومريض نفسيا.. فيديو

شيرين عبد القادر
شيرين عبد القادر المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة

قالت شيرين عبد القادر المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، أن الرجل المتسلط على زوجته يعني من ضعف ومرض نفسي لأنه لا يرى رأيا آخر غير رأيه.

 

وأضافت المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن مشكلة التسلط في الحياة الزوجية تعود إلى الرجل لأنه المسئول عن احتواء المرأة والإنفاق عليها ولدية القدرة المادية والجسمانية والمتحكم في كل شيء.

 

وتابعت أن تسلط الرجل قد يتحول إلى مرض لدي الزوج فيمنعها من العمل مما يؤثر على شخصية الأب أيضا مع أبنائه، من خلال عدم انصياعهم لتعليماته ورغبته في السيطرة على أفعالهم.
 

خبيرة علاقات أسرية تكشف طرق مواجهة الابتزاز العاطفي
 

كشفت شيرين عبد القادر المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة والمجتمع، الطرق التي يمكن بها مواجهة الابتزاز العاطفي سواء من الزوج أو الزوجة.


وأضافت شيرين عبد القادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الابتزاز العاطفي يقوم به أحد الأطراف لتلبية رغباته مستغلا حب الطرف الأخر له للانصياع إلى تعليماته .


وتابعت المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة والمجتمع، الشخص الذي يمارس الابتزاز يستخدم عبارات مثل "لو معلمتيش كذا هطلقك".. لافتا إلى أنه شيء غير ملموس يمكن تقييمه بشكل معين.. كذا "إن طلبت الطلاق لن ترى أطفالك مرة أخرى".
 

محامية بشئون الأسرة مشكلة التسلط الحياة الزوجية الرجل شيرين

ترشيحاتنا

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

أوفر برايس لـ نيسان صني موديل 2022 .. تفاصيل

نشرة أخبار العالم.. السعودية تقرر منع السفر إلى إثيوبيا وملتقى الحوار الليبي يفشل في التوصل لاتفاق بشأن آلية إجراء الانتخابات

فض المنازعات الأبرز.. 6 اختصاصات لـ جهاز الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

العشر من ذي الحجة متى تبدأ 2021 ؟.. اقتربت فاستعد لصيامها

صدام قوي بين إنجلترا وأوكرانيا اليوم في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

الحالة خطر.. آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

أول إعصار مدمر لعام 2021.. إلسا في طريقه لضرب ولاية فلوريدا|صور

ترجع للقرن السادس.. العثور على 200 هيكل عظمي مدفونة تحت رمال شاطئ شهير|صور

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ