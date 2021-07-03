غريب: محمد صلاح كان لديه رغبة بالتواجد مع المنتخب في طوكيو

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه حاول خلال الأيام الماضية مع ليفربول وجالاتا سراي للموافقة على تواجد محمد صلاح ومصطفى في قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات لقناة أم بي سي مصر:" جميع المحاولات مع ليفربول وجالاتا سراي لم يكتب لها النجاح، لتمسك الناديين بتواجد اللاعبان مع الفريقين في الفترة المقبلة".

وأضاف: " النادي التركي تعاقد مع مصطفى محمد من أجل مشاركته في أوروبا فمن حقه الحفاظ على تواجده معه وكذلك ليفربول".

وأوضح، أن محمد صلاح كان لديه رغبة شديدة بالتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو وأيضا مصطفى محمد لكن ما حدث كان خارج عن إرادتهما. وتابع:" أشكر الاتحاد السعودي للموافقة على تواجد أحمد حجازي بمجرد الاتصال بهم وافقوا على الفور".

أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.



تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.



ومن المقرر بدء تجمع الفريق بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

قائمة المنتخب لإولمبياد طوكيو



وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:



لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد



الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.



الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.



الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل