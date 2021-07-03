شاهد توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

ورصدت عدسة صدي البلد توقعات جماهير كرة القدم حول نتيجة مباراة الزمالك و غزل المحلة.

في البداية قال حسين علي أن الأبيض يستطيع تحقيق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 4 اهداف.

فيما أكد علي ناجي أن الزمالك يستطيع الفوز بنتيجة والاستمرار بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

و توقع محمد احمد هزيمة الزمالك امام غزل المحلة بهدفين لانة فريق قوي ، و فوز الاهلي بالدوري هذا العام كعادتة .

فيما تمني محمود حسن فوز الزمالك بثلاث اهداف مقابل لاشيء لغزل المحلة ،بالاضافة الي توقعة فوز الزمالك بالدوري هذا العام

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على أن تؤدي كل مجموعة مباراة مصغرة وذلك خلال التدريبات مساء اليوم على ملعب النادي.

وأشرف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على تولي تدريب مجموعة، بينما تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد مجموعة أخرى.

ثم أنهى الجهاز الفني للزمالك التقسيمة بمواجهة أخرى بين الفائزين من التقسيمتين الفنيتين.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اكتفاء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بخوض جزء خفيف من المران مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز الطبي للفريق، على أن يستمر اللاعب في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.



الجدير بالذكر ان يغيب ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوسف أوباما وإمام عاشور، عن مباراة الفارس الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب حصول أوباما وعاشور على بطاقتين صفراوين خلال مواجهة الزمالك ومصر المقاصة الجارية الآن، وهو الإنذار الثالث، ليتأكد غياب الثنائي للإيقاف نظرا لتراكم الإنذارات.



كان أوباما قد نال بطاقته في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي مع لاعب المقاصة أحمد مودي، قبل أن يحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المحلة في الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري، في الخامس من يوليو المقبل.

وتشهد مباراة الزمالك والمقاصة الجارية الآن، تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، سجله اللاعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.